На Франківщині троє чоловіків, погрожуючи розправою, вимагали у подружжя $10 тис.

Днями на прийом до т. в. о. начальника ГУНП в області Ігоря Бабюка звернувся 42-річний мешканець одного з сіл Надвірнянського району. Чоловік розповів про те, що до його дружини кілька разів телефонували невідомі особи та, погрожуючи насильством, вимагали $10 тис., котрі нібито він заборгував односельцеві, з яким працював за кордоном.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ Нацполіції України в області, пише Дзеркало Коломиї.

Поліція розпочала розслідування кримінального провадження за фактом вимагання.

15 листопада в обід до помешкання заявника зайшли троє невідомих осіб, які почали вимагати в нього нібито заборговані односельцеві гроші. При цьому погрожували йому розправою, якщо не віддасть $10 тис.

Господар зумів зателефонувати дружині, яка викликала поліцію.

Працівники Надвірнянського відділу поліції оперативно прибули на допомогу і затримали трьох вимагателів. Ними виявилися двоє жителів Львова, 1967 і 1982 років народження, та 31-річний мешканець Городенківського району.

Їх затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення про підозру у вчиненні вимагання та обрання судом запобіжного заходу.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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