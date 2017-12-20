На Франківщині тривають пошуки чоловіка, який зник майже два місяці тому. ФОТО

На Івано-Франківщині продовжують шукати пенсіонера з Виспи Рогатинського району.

72-річний Ярослав Готра зник ще на початку листопада. Тоді рятувальники спільно з поліцейськими тривалий час шукали пенсіонера на території області. Рідні і досі не втрачають надії знайти чоловіка та просять повідомити будь-які відомості, пише Місто.

Нагадаємо, у зниклого є особливі прикмети — на лівій руці відсутні верхні фаланги середнього і вказівного пальців, чоловік погано чує, можливі проблеми з пам’яттю; має голубі очі та сиве волосся.