На Франківщині триває додатковий призов до Збройних сил України

Сьогодні в облдержадміністрації відбулося засідання обласної призовної комісії, яку очолює заступник голови ОДА Ігор Пасічняк.

Йшлося про виконання рішення Уряду, яким збільшено чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних сил України восени на 2000 осіб, пише Фіртка.

З Прикарпаття додатково будуть призвані 60 чоловік. Це дозволить підвищити обороноздатність держави щодо забезпечення належної охорони та оборони арсеналів, баз, складів ЗСУ, на яких зберігаються вибухонебезпечні засоби.

Як зазначив Володимир Ярмошук, на сьогодні Івано-Франківська область виконала планове завдання щодо відправки юнаків для проходження строкової військової служби у Збройних силах та інших військових формуваннях.

355 новобранців відбули до навчальних центрів, де кілька місяців опановуватимуть основи військової справи і нові спеціальності, після чого продовжать службу у стройових військових частинах.

Нагадаємо, що строковики не служитимуть у районах проведення антитерористичної операції. На нараді призовним комісіям районів і міст області доведено додаткові завдання і терміни їх виконання.

Раніше йшлося, що на Франківщині вкрай низька явка призовників – не з’явилося 67%.