На Франківщині вкрай низька явка призовників – не з’явилося 67%

На військовому обліку призовників у військових комісаріатах області перебуває 9 715 призовників.

Про це на брифінгу розповів військовий комісар обласного військового комісаріату полковник Володимир Ярмошук, пише Фіртка.

Всі вони, за рішенням призовних комісій, передані в правоохоронні органи для розшуку після того, як не з’явились за викликом у військкомат на два і більше призови.

Станом на 22 листопада на засідання призовних комісій не з’явилися 12 435 призовників, що складо 67% тих, що мали прибути за графіком.

Варто додати, що під час весняного призову не з’явилися 10 347 призовників.

У свою чергу начальник відділу управління превентивної діяльності ГУНП в області Ігор Влашин зауважив, що станом на сьогодні відкрито 20 кримінальних проваджень за статтею 335 за ухилення від призову на строкову військову службу, по яких тривають слідчі дії.

Загалом, кількість призовників, які не з’явилися під час осіннього призову, вже більше 2 000 осіб.

За результатами військово-лікарської комісії більше 550 призовників визнані непридатними для проходження строкової військової сліжби, з них 4 взагалі зняті з обліку.