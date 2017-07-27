На Франківщині судитимуть поліцейського, який за хабар дозволив перевозити по області контрафактний алкоголь

Слідчі прокуратури Івано-Франківської області завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч.2 ст.191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України стосовно оперуповноваженого одного з відділів поліції.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

У кінці травня цього року поліцейського викрито на одержанні 20 000 гривень неправомірної вигоди.

За ці кошти правоохоронець гарантував безперешкодне перевезення по території області значної кількості алкогольних напоїв особою, яка не має ліцензії на її реалізацію. Під час одержання другої частини хабара – 17 тисяч гривень – поліцейського викрили.

Крім того, в ході розслідування також встановлено, що поліцейський, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив речовий доказ у одному з кримінальних проваджень – ноутбук.

Наразі розслідування щодо нього завершено. За вказані правопорушення правоохоронцеві загрожує до 10 років ув’язнення.

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