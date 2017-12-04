На Франківщині п’яний поранив ножем патрульного через зауваження

Надвечір 2 грудня в івано-франківській маршрутці 25-річний інспектор патрульної поліції зробив зауваження двом нетверезим хуліганам.



Про це повідомляє сектор комунікації ГУ Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.



Після цього один з чоловіків витягнув ніж та завдав патрульному, який був без форменного одягу, тілесних ушкоджень. Поліцейський отримав поріз правої ноги вище коліна, його госпіталізували.

Екіпаж патрульної поліції, який оперативно прибув на місце події, затримали хулігана. Ним виявився 44-річний мешканець Івано-Франківська.

Наразі чоловіка затримано, йому оголошено про підозру за вчинення злочину та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Триває слідство.

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