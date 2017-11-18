На Франківщині п’яний пенсіонер посеред вулиці розмахував пістолетом. ФОТО

17 листопада на “102” надійшло повідомлення про хуліганство на вулиці Незалежності в Івано-Франківську. Заявник повідомив, що невідомий чоловік погрожував йому пістолетом й дав чітке орієнтування.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Івано-Франківська, пише Дзеркало Коломиї.
Як з’ясувалося, 57-річний військовий у відставці мав ознаки алкогольного сп’яніння та повідомив, що має при собі зброю. Після того показав дозвіл на носіння газового пістолета.
Під час огляду зброї у магазині пістолета патрульні виявили сім набоїв травматичної дії та зауважили, що пістолет перероблений.
Заявник написав заяву про погрози щодо нього, тому патрульні запросили хулігана до міського відділу поліції.
Наразі пістолет вилучений та направлений на експертизу. Вирішується питання про внесення інформації про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
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