На Франківщині п’яний пенсіонер посеред вулиці розмахував пістолетом. ФОТО

17 листопада на “102” надійшло повідомлення про хуліганство на вулиці Незалежності в Івано-Франківську. Заявник повідомив, що невідомий чоловік погрожував йому пістолетом й дав чітке орієнтування.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Івано-Франківська, пише Дзеркало Коломиї.

Як з’ясувалося, 57-річний військовий у відставці мав ознаки алкогольного сп’яніння та повідомив, що має при собі зброю. Після того показав дозвіл на носіння газового пістолета.