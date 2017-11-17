На Прикарпатті жінка викрала у львів’янина паспорт і змушувала його жебракувати

На франківську лінію “102” надійшло повідомлення про те, що людину змушують жебракувати.

Як встановили патрульні, допомоги потребував 35-річний мешканець Львова. Раніше за катування, розбої та грабежі чоловік відбув за гратами 12 років.

Тепер львів’янин звернувся до поліції. Розповів, що у Львові він втратив контроль над собою внаслідок розпивання алкоголю зі знайомими. До свідомості повернувся вже в Івано-Франківську – невідомі особи забрали паспорт, дали змінний одяг та змушували просити милостиню на вулицях міста.

Про цей факт патрульні повідомили оперативних працівників Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. Правоохоронці припустили, що до втягненя у жебрацтво може бути причетна 44-річна жінка, яка часто просить гроші на вулиці Галицькій. Підозри підтвердилися – на вулиці Галицькій жінка знову жебракувала. Під час поверхневої перевірки у неї виявили викрадений паспорт мешканця Львова.

Патрульні повернули львів’янину його документи та посадили в автобус у напрямку Львова. Жінка, яка збирала гроші, всі кошти вирішила пожертвувати для благодійної організації “Дім Сірка”.