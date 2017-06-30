На Франківщині призначили нового голову райдержадміністрації

29 червня цього року Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження №136/2017-рп, яким призначив голову Городенківської районної державної адміністрації.

Ним став Роман Михайлович Жичицький, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на відділ прес-служби Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

До цього Роман Жичицький працював на посаді першого заступника голови Городенківської РДА.

Окрім того, він є депутатом Верховинської районної ради VII демократичного скликання, а у серпні 2016 року Р. Жичицькому присвоєно звання заслужений працівник соціальної сфери України.

До виконання своїх обов’язків голова Городенківської РДА приступить з 7 липня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.

Нагадаємо, конкурс на посаду голови Городенківської райдержадміністрації оголосили у квітні.

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