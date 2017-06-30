Петро Книшук заспівав. ВІДЕО

У Матеївецькій ОТГ відбулася 4-та сесія. Засідання святкове, оскільки відбувається напередодні Дня Конституції. У залі всі у вишиванках, на сцені духовий оркестр.

Голова ОТГ Петро Книшук каже, 21 рік з дня проголошення Конституції – це ніби невеликий термін, але українці виборюють незалежність та суверенітет десятиліттями. У теперішній час теж – хто повсякденною працею, а хто – на передовій.

Далі – подарунок односельцям від голови – пісні у власному виконанні та в супроводі духового оркестру під диригуванням Миколи Василевича.

Пан Книшук каже, таким чином хоче підняти культуру в громаді і закликає всіх приєднуватися та популяризувати рідний край.

А такі святкові концерти впродовж літа відбуватимуться у селах громад.

Після концерту невелика перерва, а далі з хорошим настроєм депутати беруться до роботи.

Працюють над порядком денним 4-ої сесії друге пленарне засідання, де запланували розглянути майже 4 десятки питань.

Детальніше – у сюжеті НТК.