На Франківщині поліція затримала грабіжника, який напав на продавчиню. ФОТО

Подія сталася 11 грудня в Івано-Франківську. Близько 18 години працівниця одного із продуктових магазинів повідомила, що невідомий чоловік проник до магазину через незачинені двері та, погрожуючи їй пістолетом, викрав гроші та цигарки.

Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в області, пише Дзеркало Коломиї.



Поліція встановила, що невідомий проник через незачинені двері у магазин “Продукти”, що знаходиться у напівпідвальному приміщенні багатоповерхового житлового будинку в Івано-Франківську та, погрожуючи пістолетом, напав на продавчиню і забрав з каси магазину 5 000 грн, а також декілька пачок цигарок “Парламент”.

Правоохоронці невдовзі розшукали та затримали зловмисника.

Ним виявився 22-річний житель обласного центру.

30 грудня на підставі зібраних доказів правопорушнику оголошено про підозру у вчиненні злочину та взято під варту.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.