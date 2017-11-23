На Франківщині під колесами автомобіля опинилася 9-річна дитина

ДТП сталася 22 листопада близько 16.00 у Тюдеві Косівського району.

Про це повідомляє управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

28-річний водій з Чернівців, керуючи FORD SIERRA, рухаючись у напрямку Старих Кутів, наїхав на 9-річного пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП дитину з травмами різного ступеня госпіталізували до Косівської ЦРЛ.

Як повідомлялося раніше, у Коломиї автомобіль збив 73-річного пішохода.

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