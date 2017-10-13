На Франківщині на вулиці побили і пограбували чоловіка

До Надвірнянського відділу поліції звернувся 51-річний місцевий мешканець і повідомив про те, що його побили та пограбували на вулиці двоє знайомих йому чоловіків.

Правоохоронці встановили осіб зловмисників. Ними виявились 46- та 48-річні мешканці Надвірнянщини, які обидва уже не однаразово потрапляли в поле зору правоохоронців за вчинення кримінальних правопорушень, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ Нацполіції в області.

Як з’ясувалося, потерпілий, повертаючись дорогою додому, зустрів двох своїх знайомих. Між чоловіками виникла суперечка на побутовому ґрунті, під час якої двоє побили третього, спричинивши потерпілому тілесні ушкодження у вигляді ссадин обличчя. Опісля викрали у нього приблизно 300 гривень та мобільний телефон марки “Samsung” і з місця події втекли.

Правоохоронці розшукали зловмисників. Як з’ясувалося, викрадені гроші вони витратили на випивку, а крадений мобільник у них вилучили.

Дії зловмисників кваліфіковано як грабіж, вчинений групою осіб, тож за цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

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