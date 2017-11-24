На Франківщині на ремонт доріг спрямують 35% коштів Дорожнього фонду

Вчора голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук провів нараду із головами райдержадміністрацій та керівниками структурних підрозділів ОДА.

Учасники обговорили перспективи розвитку дорожньої галузі Прикарпаття. Зокрема, як зазначив Олег Гончарук, вже наступного року у зв’язку з реформуванням дорожнього господарства країни, в управління облдержадміністраціям передадуть дороги загального користування місцевого значення.

На ремонт цих автошляхів, спрямовуватиметься 35 % коштів Дорожнього фонду, а також 50 % від перевиконання помісячного розпису надходжень митних платежів.

“За три роки нам вдалося відремонтувати в області 300 кілометрів автошляхів, переважно це дороги державного значення. Однак на Прикарпатті є загалом близько трьох тисяч кілометрів доріг. Тож наступного року першочергово проводитимемо ремонти автодоріг, які сполучають районні центри. Відтак ремонтуватимемо ті ділянки, де є найбільші проблеми із дорожнім покриттям”, – розповів голова ОДА.

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