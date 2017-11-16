На Коломийщині ремонтують дорогу до найвіддаленіших сіл. ВІДЕО

На Коломийщині розпочали відновлювати дорогу до найвіддаленіших сіл району – Жукотина, Михалкова та Богородичина.

Дістатися туди – справа не для слабодухих, адже востаннє асфальт стелили ще у 1973 році. Відтоді дорожників там більше не бачили.

І тільки у цьому році взялися за відновлення дороги обласного значення.

Вдалося полагодити лише невеликий відтинок – 620 метрів шляху.

Рівненький асфальт обійшовся державному бюджету та службі автомобільних доріг у понад 2 мільйони гривень.

Детальніше дивіться у сюжеті НТК.