На Франківщині мікроавтобус збив на тротуарі жінку з дитиною – дівчинка загинула на місці

На Франківщині мікроавтобус збив на тротуарі жінку з дитиною – дівчинка загинула...

ДТП сталася на трасі неподалік водоспаду у Яремчі.

Мікроавтобус “Форд Транзит” під керуванням мешканця Закарпаття на великій швидкості злетів з дороги і на тротуарі збив жінку з дитиною.

Дівчинка 2013 р. н. (інформація про вік уточнюється) загинула на місці, повідомили в секторі комунікацій ГУ НП Нацполіції, передає Курс.

Водій – тверезий, запевняє, що за кермом не заснув. Потерпіла жінка 1981 р. н. перебуває в реанімації.

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