На Франківщині авто збило на переході пішохода – чоловік помер у лікарні. ФОТО

На Франківщині авто збило на переході пішохода – чоловік помер у лікарні....

Автопригода зі смертельним наслідком трапилась вчора, 19 грудня, близько 7 год. 10 хв., в Бурштині Галицького району на автодорозі державного значення Мукачево-Львів.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП в області, пише Дзеркало Коломиї.



28-річний мешканець Тисменицького району, керуючи Mitsubishi Carisma, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 75-річного пішохода, який в той час переходив проїжджу частину дороги пішохідним переходом.

В результаті ДТП пішохода шпиталізували у лікувальний заклад, де від отриманих тілесних ушкоджень він помер.

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