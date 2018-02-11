На Франківщині маршрутка збила нетверезого пішохода. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 лютого в обід в Івано-Франківську по вулиці Дністровській.

Водій 1966 року народження, будучи тверезим, керуючи маршрутним автобусом “№28” марки “MAN NL-202″, допустив наїзд на пішохода 1988 року народження, повідомляє Галка з посиланням на патрульну поліцію.

Пішохід у стані сп’яніння (4, 64 проміле) раптово вийшов на регульований пішохідний перехід на червоне світло.

Його доставили до МКЛ №1 з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лобної ділянки голови, алкогольне сп’яніння. ,

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