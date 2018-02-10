Дорогу державного значення, Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Львів, відремонтують у 2018 році

Кабмін затвердив список доріг загального користування державного значення, які підлягають будівництву, реконструкції та ремонту у 2018 році.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Урядовий портал.

Перелік передбачає проведення робіт з будівництва та реконструкції на суму 531,8 млн грн, капітального ремонту на суму 1 260,1 млн грн та поточного середнього ремонту на суму 4 808,2 млн грн. Загальний обсяг фінансування становить 6 600 млн грн з введенням в експлуатацію 492,7 км доріг та 3 696 пог. метрів мостів”, – йдеться у повідомленні.

Основні об’єкти, які увішли до списку:

М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський на ділянці Житомир – Вінниця,

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече,

Н-11 Дніпро – Миколаїв,

ремонт найбільш зруйнованих ділянок автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп,

Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь на ділянці Запоріжжя – Маріуполь,

Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Львів,

М-05 Київ – Одеса,

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв на ділянці Кропивницький – Миколаїв,

М-22 Полтава – Олександрія та інші.