На Франківщині чоловік попросив телефон, щоб передзвонити, і втік

До Снятинського віділення поліції звернувся 49-річний місцевий мешканець і розповів про те, що, перебуваючи біля одного із місцевих магазинів, до нього підійшов його знайомий та попросив мобільний телефон, щоб зателефонувати. Щойно взявши телефона, зловмисник втік.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в області, пише Дзеркало Коломиї.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 55-річний місцевий мешканець, який уже раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення кримінальних правопорушень.

У скоєному лиходій зізнався та розповів, що мобільний пристрій продав невідомому, а виручені кошти витратив на власні потреби.

За цими фактами розпочато кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженння волі на строк до трьох років. Триває слідство.

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