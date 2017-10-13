На Франківщині авто збило жінку-пішохода

12 жовтня близько 10.00 год. 38-річний водій автомобіля “Опель Астра”, мешканець Єзуполя, рухаючись вул. Хіміків в Івано-Франківську, збив 62-річну жінку-пішохода, мешканку Івано-Франківська.
Жінка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.
Жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді політравми, її госпіталізували у травматологію Івано-Франківської ОКЛ.
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