Додому Новини Суспільство На Франківщині 35-річний пішохід опинився під колесами автомобіля

На Франківщині 35-річний пішохід опинився під колесами автомобіля

0
Поділитися
Фото ілюстративне

Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 23 січня, ввечері у Назавизіві Надвірнянського району.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в області, пише Дзеркало Коломиї.

26-річний житель району, керуючи “Сітроен Берлінго”, рухаючись до Івано-Франківська, вчинив наїзд на 35-річного пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги у невстановленому місці.

Внаслідок ДТП пішохід отримав травми у вигляді перелому малогомілкової кістки правої ноги, рваних ран верхньої губи та доставлений до лікувального закладу. За результатами проведеного медосвідчення водій був тверезий.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Читайте також: Коли дорога кожна секунда: на Франківщині патрульні довезли дівчинку до лікарні, бо довго не їхала “швидка”. ВІДЕО

 

Статті по теміБільше від автора