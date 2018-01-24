На Франківщині 35-річний пішохід опинився під колесами автомобіля

Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 23 січня, ввечері у Назавизіві Надвірнянського району.
Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в області, пише Дзеркало Коломиї.
26-річний житель району, керуючи “Сітроен Берлінго”, рухаючись до Івано-Франківська, вчинив наїзд на 35-річного пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги у невстановленому місці.
Внаслідок ДТП пішохід отримав травми у вигляді перелому малогомілкової кістки правої ноги, рваних ран верхньої губи та доставлений до лікувального закладу. За результатами проведеного медосвідчення водій був тверезий.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
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