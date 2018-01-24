На Франківщині 35-річний пішохід опинився під колесами автомобіля

Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 23 січня, ввечері у Назавизіві Надвірнянського району.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в області, пише Дзеркало Коломиї.

26-річний житель району, керуючи “Сітроен Берлінго”, рухаючись до Івано-Франківська, вчинив наїзд на 35-річного пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги у невстановленому місці.