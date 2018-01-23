Коли дорога кожна секунда: на Франківщині патрульні довезли дівчинку до лікарні, бо довго не їхала “швидка”. ВІДЕО

Коли дорога кожна секунда: на Франківщині патрульні довезли дівчинку до лікарні, бо...

21 січня на вулиці Хіміків в Івано-Франківську екіпаж патрульної поліції спілкувався з водієм, який припаркував свій автомобіль на зупинці громадського транспорту.

В цей час з дворів вибіг босий чоловік з дитиною на руках і криками про допомогу, йдеться на сторінці патрульної поліції у Facebook, пише Дзеркало Коломиї.

Чоловік пояснив – дитина задихається. Він викликав швидку, проте медики довго не їхали. Патрульні посадили чоловіка з дитиною в службовий автомобіль та довезли до станції швидкої і невідкладної медичної допомоги. А потім – здійснили супровід карети швидкої до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні.