На Франківщині 26-річна жінка вдарила ножем співмешканця. ФОТО

Подія трапилася учора в Космачі Косівського району близько 15 год. 26-річна жінка разом з 33-річним співмешканцем святкували Миколая. Перебуваючи у нетверезому стані, між ними виникла суперечка, під час якої господиня схопила ніж та завдала ним співмешканцю два удари у грудну клітку і стегно.



Про це повідомляє Сектор комунікації ГУ Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.

Пізніше, усвідомивши свій вчинок, жінка пішла до сусідів та розповіла, що трапилося, а вже вони викликали “швидку” та поліцію.

Наразі зловмисницю затримано, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Потерпілий перебуває в лікарні у тяжкому стані. Триває слідство.