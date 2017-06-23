Музика, поезія, майстер-класи, кіно, графіті: чим завтра дивуватиме коломиян фестиваль “Арт-Візія”

Завтра, 24 червня 2017 року в Коломиї відбудеться V ювілейний фестиваль вуличних мистецтв “Арт-візія”.

Традиційно буде багато вільного мистецтва: музики, поезії, танцю, майстер-класів, кіно, графіті, фотомитців, художників, а ще – багато неординарних особистостей, творчість яких не вкладається у звичні рамки, повідомляє прес-служба фестивалю.

Концепт вуличного мистецтва – імпровізація і легкість, що створює загальну атмосферу вільного мистецтва, яке можна почути, відчути і навіть спробувати на дотик.

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Це творчий процес, яким можна насолоджуватися чи бути звичайним спостерігачем. Чіткої програми немає і не може бути, адже інакше б митці відчували тиск від часових і позиційних рамок.

Але для тих, хто хоче встигнути побачити якнайбільше або ж обрати для себе найцікавіші, можна скористатися короткими підказками.

Рухатися локаціями фестивалю вуличних мистецтв найкраще від міської ратуші. З цієї позиції найкраще проглядаються одразу дві коломийські площі: пл. Відродження і пл. Шевченка.

У напрямку площі Шевченка можна натрапити на осередок художників, фотомитців, спостерігати за процесом створення графіті, спробувати себе у якості фотографа на майстер-класі.

Ближче до вечора (орієнтовано – 20:00) за пам’ятником Шевченку просто неба відбудеться вечірній кінопоказ стрічок переможців Одеського кінофестивалю.

Послухати нові тексти від авторів можна на літературній сцені.

Поряд – на пл. Відродження – розміститься містечко ковалів, які чаклуватимуть над створенням монументу, який стане подарунком Коломиї.

Тримаємо інтригу і про те, яким буде стріт-арт на стіні будинку вул. Театральної (біля скверу навпроти центральної бібліотеки) від франківчанки Соломії Баюрчак.

Далі за пам’ятником Шевченку починається коломийська стометрівка (проспект Чорновола). Тут і виставка художників, і акустична музика, і зона вуличної хореографії, танцювальні батли, ярмарок від майстрів із виробами ручної роботи, флешмоб і розваги від кумедного дуету “Дикі гуцули”.

Ліворуч від міської ратуші починається вулиця Мазепи. В цій локації розміститься гастрономічний ярмарок.

Музична частина буде зосереджена на головній сцені й поділена на денну й нічну. Виступи відбуватимуться протягом цілого дня. Локація – площа біля Коломийського музею писанкового розпису. Ввечері виступатимуть гурти: “Двері Боком”, “Діагноz” та ін.

Опісля – традиційне для “Арт-візії” fіre-show (вогняне шоу), яке розпочнеться о 22.30 годині.

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