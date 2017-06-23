В програму нової початкової школи планують включити методики навчання Lego

Методики навчання Lego планують інтегрувати в програми нової початкової школи, яку пілотуватимуть у 2017-2018 навчальному році.

Такої домовленості було досягнуто під час зустрічі міністра освіти і науки Лілії Гриневич з представниками ТОВ “Лего Україна” та ТОВ “ПроЛего”, пише “УП. Життя“.

Для цього в МОН створять спеціальну робочу групу, куди увійдуть представники компанії, розробники нового стандарту, практики від початкової школи та інші фахівці.

“У реформуванні школи ми робимо акцент на діяльнісному навчанні, навчанні, яке виховує допитливість. Зараз ми думаємо над тим, як урізноманітнити програми і підтримати вчителя відповідними навчальними посібниками. І в цьому Lego міг би бути нашим партнером”, – зазначила міністр.

Сторони обговорили, що така співпраця може відбуватися за двома напрямами: перенавчання вчителів та зміна навчального середовища.

Також йшлося про обов’язкове створення відеоматеріалів, які б могли використовуватися під час перепідготовки основної частини вчителів.

Ці відео увійдуть в спеціальний дистанційний курс, що поєднуватиметься з очним навчанням.

Крім того, в школі реалізуються програми First Lego League і First Lego League Junior, у межах яких учні створюють власні проекти. Тож нині лише необхідно визначити, що саме потрібно.

Робоча група має створити чіткий план роботи, визначити школи і результати відповідно до нового стандарту, під які підбиратимуться методики та необхідний матеріал”, – відзначив Анатолій Кузьмінський, заступник директора “ЛЕГО Україна”.

Робоча група розгляне два можливих рівні інтеграції методик Lego в початковій школі: включення їх в обов’язкову програму або ж використання в позакласній роботі.

“Насправді ми могли б запропонувати включити наші методики на обох рівнях. Адже, наприклад, для 1-2-го класу ми маємо проект з математики і робототехніки, розрахований на одну годину на тиждень.

Це може бути й інтегрована програма, коли за допомогою Lego вивчатимуть певні теми. А для позакласної роботи можна розглядати проектну роботу у межах First Lego League, бо вона не завжди регламентована часом і там багато різних видів діяльності.

Так само є курс для 3-4 класу “Наука і технології”, а також “Робототехніка” для 5-11-х”, – запропонувала Оксана Стоєцька, директор компанії “Пролего”, що спеціалізується на адаптації та впровадженню навчальних програм з Lego Education.

Також під час зустрічі обговорили питання впровадження в школах “Робототехніки” як факультативного курсу та розвиток співпраці Lego з дитячою інженерною академією.

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