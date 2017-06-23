Сьогодні стануть відомі повні результати ЗНО

У п’ятницю, 23 червня, на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщена повна інформація про результати їхнього тестування, а також результат державної підсумкової атестації.

Про це напередодні сказав директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, будуть оголошені повністю всі результати ЗНО на сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Відомості про державну підсумкову атестацію, яка проходила у формі ЗНО, будуть розміщені в електронних кабінетах керівників загальноосвітніх навчальних закладів. На основі цієї інформації для випускників шкіл будуть сформовані атестати про здобуття повної загальної середньої освіти.

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Крім того, учасники тестування матимуть змогу ознайомитися на своїх сторінках з картками результатів та скан-копіями своїх бланків відповідей, та роздрукувати інформаційну картку з результатами тестувань.

Всього, за даними УЦОЯО, в 2017 році було проведено 840 тисяч тестів. ЗНО з української мови та літератури пройшли 212 599 осіб (92%) поріг “склав/не склав” – 24 бали. З математики тестування склали 88 827 осіб (84%), поріг “склав/не склав” – 11 балів. З Історії України – 149 022 осіб (87%), поріг “склав/не склав” – 27 балів.

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