Прикарпатка ввійшла в четвірку 200-бальників на ЗНО

На ЗНО з української мови та літератури всього четверо учасників набрали 200 балів. Одним із цих знавців виявилася випускниця Івано-Франківської гімназії №1 Христина Лазавенко.

Про це повідомив класний керівник Володимир Половський, пише Репортер.

“Христина склала ЗНО з мови і літератури з абсолютним результатом – 200, – говорить Половський. – Її вчитель – Марія Бабак. Дівчинка вихована, скрупульозна, бездоганно знає історію, часто перемагала у конкурсах і олімпіадах. Склала тести з історії на 198,5 балів”.

Також, за словами Володимира Половського, його учень Сергій Костелей набрав максимальні бали з біології.

“Він мріє стати успішним хірургом, вагається, який вуз обрати”, – додає вчитель.

За попередніми даними, цього року зовнішнє незалежне оцінювання з української мови на максимальну кількість балів склало лише 0,002% осіб із 229 тисяч 958 учасників. Про це йдеться у статистиці Українського центру оцінювання якості освіти.

Загальна кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які подолали поріг “склав/не склав” з історії України та отримали рейтингову оцінку за виконання сертифікаційної роботи за шкалою 100 – 200 балів, становить 172 тисячі 190 осіб, з них 200 балів отримали 0,02%.

Максимальну кількість балів з математики отримали 0,13% від загальної кількості, з англійської мови – 0,05% та з біології – 0,05%.

Українська мова та література є обов’язковими при вступі до будь-якого ВНЗ. Але навіть з такою важливістю є ті, хто не пройшли поріг. Іспит не склали 7,5% абітурієнтів – це трохи більше 17 000 осіб.

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