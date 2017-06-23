Прикарпаття приймає VI чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд. КАЛЕНДАР

24 – 29 червня на Івано-Франківщині проходитиме VI чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд. Футбольні команди з Іспанії, Білорусі, Молдови, Румунії, Ізраїлю, Польщі, Балтії (Естонія, Литва, Латвія), Української Європи (Німеччина, Австрія) змагатимуться на стадіонах міста Надвірна і селища Богородчани.

Про це повідомляє відділ прес-служби Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Урочисте відкриття чемпіонату відбудеться 25 червня о 12.30 год. на стадіоні селища Богородчани. Закриття чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд – 28 червня о 17.00 год. на стадіоні “Нафтовик” в місті Надвірна.

Організатори змагань – Міжнародне Об’єднання Українських Громад “Четверта хвиля”, Міністерство молоді та спорту України, управління спорту облдержадміністрації, Надвірнянська та Богородчанська районні державні адміністрації, Федерація футболу України. Змагання пройдуть за сприяння Національного олімпійського комітету України і Світового Конгресу Українців.

КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ

25 червня

12:30 -13:00 Урочисте відкриття змагань Міський стадіон сел. Богородчани 13:30 Ізраїль-Молдова Міський стадіон сел. Богородчани 14:00 Іспанія-Білорусь Стадіон “Нафтовик” м. Надвірна 15:00 Балтія-Польща Міський стадіон сел. Богородчани 16:00 Українська Європа – Румунія Стадіон “Нафтовик” м. Надвірна 17:30 Ізраїль-Балтія Міський стадіон сел. Богородчани 18:00 Іспанія-Українська Європа Стадіон “Нафтовик” м. Надвірна 19:00 Польща-Молдова Міський стадіон сел. Богородчани 20:00 Румунія-Білорусь Стадіон “Нафтовик” м. Надвірна

26 червня

9:00 Іспанія-Румунія Стадіон “Нафтовик” м. Надвірна 9:00 Ізраїль-Польща Міський стадіон сел. Богородчани 11:00 Українська Європа-Білорусь Стадіон “Нафтовик” м. Надвірна 11:00 Балтія-Молдова Міський стадіон сел. Богородчани 17:00 Перший чвертьфінал Стадіон “Нафтовик” м. Надвірна 17:00 Другий чвертьфінал Міський стадіон сел. Богородчани 19:00 Третій чвертьфінал Стадіон “Нафтовик” м. Надвірна 19:00 Четвертий чвертьфінал Міський стадіон сел. Богородчани

27 червня

15:00 Перший півфінал Міський стадіон сел. Богородчани 17:00 Другий півфінал Міський стадіон сел. Богородчани

28 червня