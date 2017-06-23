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Прикарпаття приймає VI чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд. КАЛЕНДАР

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Фото ілюстративне

24 – 29 червня на Івано-Франківщині проходитиме VI чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд. Футбольні команди з Іспанії, Білорусі, Молдови, Румунії, Ізраїлю, Польщі, Балтії (Естонія, Литва, Латвія), Української Європи (Німеччина, Австрія) змагатимуться на стадіонах міста Надвірна і селища Богородчани.

Про це повідомляє відділ прес-служби Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Don Yapon

Урочисте відкриття чемпіонату відбудеться 25 червня о 12.30 год. на стадіоні селища Богородчани. Закриття чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд – 28 червня о 17.00 год. на стадіоні “Нафтовик” в місті Надвірна.

Організатори змагань – Міжнародне Об’єднання Українських Громад “Четверта хвиля”, Міністерство молоді та спорту України, управління спорту облдержадміністрації, Надвірнянська та Богородчанська районні державні адміністрації, Федерація футболу України. Змагання пройдуть за сприяння Національного олімпійського комітету України і Світового Конгресу Українців.

КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ

 25 червня

12:30 -13:00Урочисте відкриття змаганьМіський стадіон сел. Богородчани
13:30Ізраїль-МолдоваМіський стадіон сел. Богородчани
14:00Іспанія-БілорусьСтадіон “Нафтовик” м. Надвірна
15:00Балтія-ПольщаМіський стадіон сел. Богородчани
16:00Українська Європа – РумуніяСтадіон “Нафтовик” м. Надвірна
17:30Ізраїль-БалтіяМіський стадіон сел. Богородчани
18:00Іспанія-Українська ЄвропаСтадіон “Нафтовик” м. Надвірна
19:00Польща-МолдоваМіський стадіон сел. Богородчани
20:00Румунія-БілорусьСтадіон “Нафтовик” м. Надвірна

 

26 червня

9:00Іспанія-РумуніяСтадіон “Нафтовик” м. Надвірна
9:00Ізраїль-ПольщаМіський стадіон сел. Богородчани
11:00Українська Європа-БілорусьСтадіон “Нафтовик” м. Надвірна
11:00Балтія-МолдоваМіський стадіон сел. Богородчани
17:00Перший чвертьфіналСтадіон “Нафтовик” м. Надвірна
17:00Другий чвертьфіналМіський стадіон сел. Богородчани
19:00Третій чвертьфіналСтадіон “Нафтовик” м. Надвірна
19:00Четвертий чвертьфіналМіський стадіон сел. Богородчани

 

27 червня

15:00Перший півфіналМіський стадіон сел. Богородчани
17:00Другий півфіналМіський стадіон сел. Богородчани

 

28 червня

13:00Матч за третє місцеСтадіон “Нафтовик” м. Надвірна
15:00ФіналСтадіон “Нафтовик” м. Надвірна
17:00Нагородження переможців та призерів. Урочисте закриття змагань.Стадіон “Нафтовик” м. Надвірна

 

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