МОЗ підтвердив, що 25-річна жінка з Прикарпаття померла від кору

Після проведених експертиз інформація підтвердилася, 25-річна прикарпатка померла від інфекційного захворювання кором.

Про це під час брифінгу повідомив директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Володимир Курпіта, передає кореспондент УНН.

Перед цим мешканка Надвірнянського району хворіла на ГРВІ. Спочатку жінка лікувалася у районній лікарні. А 1 лютого її у важкому стані доправили до обласної інфекційної лікарні. Проте врятувати пацієнтку не змогли.

Загалом, за п’ятий тиждень 2018 року в Україні 930 людей захворіли на кір.

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