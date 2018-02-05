На Прикарпатті 25-річна жінка померла від кору

В Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні в ніч на третє лютого померла 25-річна жінка.

Про це “Галці” повідомили в обласній інфекційній лікарні.

Спершу її доставили в Надвірнянську райлікарню з одного із сіл. Відомо, що 15 січня жінка заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно грипом, а потім – кором.

Спершу лікувалася в Надвірнянській райлікарні, лише 1 лютого її доставили в Івано-Франківськ у глибокому шоці – третього ступеня. Врятувати її життя медикам не вдалося.

Точне заключення про причини смерті ще не встановлено – тривають експертизи.

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