На Прикарпатті 25-річна жінка померла від кору

В Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні в ніч на третє лютого померла 25-річна жінка.
Про це “Галці” повідомили в обласній інфекційній лікарні.
Спершу її доставили в Надвірнянську райлікарню з одного із сіл. Відомо, що 15 січня жінка заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно грипом, а потім – кором.
Спершу лікувалася в Надвірнянській райлікарні, лише 1 лютого її доставили в Івано-Франківськ у глибокому шоці – третього ступеня. Врятувати її життя медикам не вдалося.
Точне заключення про причини смерті ще не встановлено – тривають експертизи.
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