852 випадки захворювання на кір зареєстрували на Франківщині

Відбулося чергове засідання колегії департаменту охорони здоров’я ОДА, на якому мовилось про стан імунізації населення за дев’ять місяців поточного року та про епідемічну ситуацію із захворюванням на кір в області.

Про це інформує прес-служба ОДА.

Як повідомила позаштатний спеціаліст ДОЗ ОДА з епідеміології, начальник управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко, станом на 30 жовтня в області зареєстровано 852 випадки захворювання на кір, з них 687 – діти до 17 років.

З числа захворілих близько 80% були госпіталізовані, 55 осіб перебували у реанімації. Зареєстровано 6 випадків серед вагітних.