Міжнародний турнір з волейболу провели на Снятинщині

1-2 липня в селі Залуччя, що на Снятинщині, відбувся сьомий міжнародний волейбольний турнір “Кубок Залуччя”.

На турнір прибули жіночі команди з Республіки Білорусь, Одеси, Львова та Снятина, чоловічі команди з Хмельницького, Дунаївців, Чернівців, Новоселиці, Коломиї, Дрогобича та дві команди Залуччя (Залуччя –І та Залуччя-ІІ), інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Снятинську РДА.

На двох спортивних майданчиках у сільському парку впродовж двох днів проходили ігри турніру.

Грамотами та медалями нагороджені команди:

м.Львова (жінки) за ІІІ місце

м.Одеси (жінки) за ІІ місце

Білорусь (жінки) за І місце

м.Дунаївці (чоловіки) ІІІ місце

Залуччя – ІІ (чоловіки) ІІ місце

Залуччя – І (чоловіки) І місце

Переможцю турніру – команді Залуччя – І вручили головний трофей турніру “Кубок Залуччя”, який вже сьомий раз поспіль виборює команда господарів турніру.