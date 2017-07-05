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Міжнародний турнір з волейболу провели на Снятинщині

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1-2  липня в  селі Залуччя, що на Снятинщині, відбувся  сьомий міжнародний   волейбольний   турнір  “Кубок Залуччя”.

На турнір прибули  жіночі  команди з Республіки Білорусь, Одеси, Львова та Снятина, чоловічі команди  з   Хмельницького, Дунаївців, Чернівців, Новоселиці, Коломиї, Дрогобича та дві команди  Залуччя (Залуччя –І та Залуччя-ІІ), інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Снятинську РДА.

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На двох спортивних майданчиках у сільському парку впродовж двох днів проходили  ігри турніру.

Грамотами та медалями нагороджені команди:
м.Львова (жінки) за ІІІ місце
м.Одеси (жінки) за ІІ місце
Білорусь (жінки) за І місце

м.Дунаївці (чоловіки) ІІІ місце
Залуччя – ІІ (чоловіки) ІІ місце
Залуччя – І (чоловіки) І місце

Переможцю турніру – команді Залуччя – І вручили головний трофей турніру “Кубок Залуччя”, який вже сьомий раз поспіль виборює команда господарів турніру.

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