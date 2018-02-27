Міський голова у Коломиї поставив перед “АВЕ” вимогу сортувати сміття

Сьогодні Коломийська міська рада розглядала коригування тарифу на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів філією “АВЕ Коломия” ТОВ “АВЕ Івано-Франківськ”.

Курс повідомляє, що причиною цього є збільшення мінімальної зарплати та цін на паливно-мастильні матеріали.

За рішенням виконкому, для дворогосподарств ціна зросте до 60,07 грн. Для одного мешканця багатоповерхових будинків – 17,11 грн. Для бюджетних організацій – 139,98 грн за 1 м куб. Для інших організацій – 162, 08 грн за 1 м куб, інформує прес-служба Коломиїйської міської ради.

У членів виконавчого комітету були істотні зауваження щодо якості надання послуги. Йосип Тодорів поклав у приклад ситуацію на вул. Яворницького, де фірма ліквідувала ряд смітників і перевезла їх у інше місце, відтак у іншій частині мікрорайону утворився сміттєвий колапс. За його словами, заяви мешканців були проігноровані, ситуація вже рік не має вирішення.

Наостанок міський голова Ігор Слюзар поставив перед “АВЕ” вимогу виконати статтю 32 Закону України “Про відходи”, до якої був доданий відповідний пункт ще у 2012 році. Адже з 1 січня 2018 року Україна зобов’язалася сортувати все сміття за видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання, для захоронення та небезпечне.

Нагадуємо, що шахраї продовжують наживатись на прикарпатських пенсіонерах.