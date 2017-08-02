Додому Новини Михайло Дерещук, який влаштував стрілянину у Івано-Франківську, чекатиме суду в СІЗО. ВІДЕО

Михайло Дерещук, який влаштував стрілянину у Івано-Франківську, чекатиме суду в СІЗО. ВІДЕО

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Сьогодні, 2 серпня, в Івано-Франківську обрали запобіжний захід підозрюваному в замаху на відомого підприємця Ігоря Гербіна.

Під час судового засідання прокурор Боровець повідомив, що затриманому Михайлу Дерещуку інкримінують завершений замах на вбивство з хуліганських мотивів. За це йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, повідомляє МІСТО.

Don Yapon

Прокурор зауважив, що заставу призначити неможливо, оскільки підозрюваний уже був раніше судимий і не працює. Захисник Михайла Дерещука просив звернути увагу на ряд обставин та призначити покарання у вигляді домашнього арешту.

Захисник пояснив, що підозрюваний має постійне місце проживання, переховуватись не планує і визнав вину.

Дерещук підтримав захисника і зазначив, що він стріляв через те, що напередодні потерпілий Ігор Гербін його побив.
”Червонець” зі своім племінником почали мене бити і знімати на відео. Вони перші мене побили”, – відзначив Дерещук.
Суд ухвалив застосувати запобіжний захід для підозрюваного Михайла Дерещука у вигляді тримання під вартою до 29 вересня.

Нагадаємо, стріляв затриманий Михайло Дерещук  у відомого франківського підприємця Ігоря Гербіна 31 липня.

Бізнесмен припаркувався поруч свого магазину. В цей момент нападник, який проходив повз автомобіль, випустив у бокове скло, поруч шофера, 6 куль. Після чого зник з місця події.

Стрілянина трапилася на очах у десятків перехожих.

Крім того, нападника зафіксували камери відеоспостереження, яких у тому районі чимало.

Через 6 годин після цього підозрюваного затримали в одному з навколишніх сіл Івано-Франківська під час намагання переховатися з одного місця в інше.

Вину свою він визнає, але каже, що вбивати Ігоря Гербіна не хотів, а тільки налякати.

Між чоловіками напередодні трапився конфлікт, в ході якого підозрюваний отримав тілесні ушкодження і вирішив помститись. Сьогодні у мережі з’явилось відео, яке, ймовірно, стало причиною стрілянини.

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