Михайло Дерещук, який влаштував стрілянину у Івано-Франківську, чекатиме суду в СІЗО. ВІДЕО

Сьогодні, 2 серпня, в Івано-Франківську обрали запобіжний захід підозрюваному в замаху на відомого підприємця Ігоря Гербіна.

Під час судового засідання прокурор Боровець повідомив, що затриманому Михайлу Дерещуку інкримінують завершений замах на вбивство з хуліганських мотивів. За це йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, повідомляє МІСТО.

Прокурор зауважив, що заставу призначити неможливо, оскільки підозрюваний уже був раніше судимий і не працює. Захисник Михайла Дерещука просив звернути увагу на ряд обставин та призначити покарання у вигляді домашнього арешту.

Захисник пояснив, що підозрюваний має постійне місце проживання, переховуватись не планує і визнав вину.