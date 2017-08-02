Михайло Дерещук, який влаштував стрілянину у Івано-Франківську, чекатиме суду в СІЗО. ВІДЕО

Сьогодні, 2 серпня, в Івано-Франківську обрали запобіжний захід підозрюваному в замаху на відомого підприємця Ігоря Гербіна.
Під час судового засідання прокурор Боровець повідомив, що затриманому Михайлу Дерещуку інкримінують завершений замах на вбивство з хуліганських мотивів. За це йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, повідомляє МІСТО.
Прокурор зауважив, що заставу призначити неможливо, оскільки підозрюваний уже був раніше судимий і не працює. Захисник Михайла Дерещука просив звернути увагу на ряд обставин та призначити покарання у вигляді домашнього арешту.
Захисник пояснив, що підозрюваний має постійне місце проживання, переховуватись не планує і визнав вину.
”Червонець” зі своім племінником почали мене бити і знімати на відео. Вони перші мене побили”, – відзначив Дерещук.
Нагадаємо, стріляв затриманий Михайло Дерещук у відомого франківського підприємця Ігоря Гербіна 31 липня.
Бізнесмен припаркувався поруч свого магазину. В цей момент нападник, який проходив повз автомобіль, випустив у бокове скло, поруч шофера, 6 куль. Після чого зник з місця події.
Стрілянина трапилася на очах у десятків перехожих.
Крім того, нападника зафіксували камери відеоспостереження, яких у тому районі чимало.
Через 6 годин після цього підозрюваного затримали в одному з навколишніх сіл Івано-Франківська під час намагання переховатися з одного місця в інше.
Вину свою він визнає, але каже, що вбивати Ігоря Гербіна не хотів, а тільки налякати.
Між чоловіками напередодні трапився конфлікт, в ході якого підозрюваний отримав тілесні ушкодження і вирішив помститись. Сьогодні у мережі з’явилось відео, яке, ймовірно, стало причиною стрілянини.