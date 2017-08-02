З’явилось відео, яке, ймовірно, стало причиною стрілянини у центрі Івано-Франківська. ВІДЕО 18+

У мережі опублікували відео, на якому принижують підозрюваного в замаху на підприємця Ігоря Гербіна. Подейкують, що ймовірна причина стрілянини — саме це відео.

Вчора, під час брифінгу поліцейські розповіли, що між чоловіками напередодні трапився конфлікт, в ході якого підозрюваний Михайло Дерещук отримав тілесні ушкодження і вирішив помститись. Франківці у мережі Фейсбук писали, що цей конфлікт знімали на відео і поширили його у соцмережі. Однак, хто принижує Дерещука — невідомо.

Журналісти МІСТА отримали відео з власних джерел.

Нагадаємо, стріляли у відомого франківського підприємця Ігоря Гербіна. Бізнесмен припаркувався поруч свого магазину. В цей момент нападник, який проходив повз автомобіль, випустив у бокове скло, поруч шофера, 6 куль. Після чого зник з місця події. Стрілянина трапилася на очах у десятків перехожих. Крім того, нападника зафіксували камери відеоспостереження, яких у тому районі чимало.Через 6 годин після цього підозрюваного затримали в одному з навколишніх сіл Івано-Франківська під час намагання переховатися з одного місця в інше. Підозрюваний у стрільбі — Михайло Дерещук.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2. ст. 115 ККУ. Зловмиснику інкримінують замах на вбивство з хуліганських мотивів. За це йому загрожує довічне ув’язнення.