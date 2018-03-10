Мешканці Бурштина хочуть обговорити питання екології з владою. ФОТО

Як раніше повідомляло Дзеркало Коломиї, у Бурштині випав чорний дощ. Це явище надзвичайно схвилювало мешканців.

Мешканці підозрюють, що на ТЕС палять вугіллям, котре заборонене фактично в усьому світі, інформує WestNews.

“Колеги, думаю ми, жителі Бурштина, звернули увагу на те, що екологічна ситуація у нас в місті, стає все гіршою і гіршою. Мабуть всі бачуть, що за останні пару років, сніг у нас стає все чорніший і чорніший, а дим з ТЕС- темнішає і темнішає. Я, як учасник війни на Донбасі, не хочу, щоб нас травили на нашій же ж землі. Скажу так, трохи я “копнув” глибше і от що з того вийшло. Мав я цікаву розмову із однією людиною, котра займає певну посаду на БуТЕС. Як стверджує людина, з екологією – біда. Я на жаль не володію тими усіма технічними термінами і назвами, тому напишу в своїх словах. Зараз на станції палять якимось вугіллям, якщо не помиляюсь експортують, котре заборонене фактично в усьому світі. Воно володіє високою калорійністю, але продукти згорання, надзвичайно шкідливі для довколишнього середовища”, – розповідає у Facebook Руслан Івасин.

Чоловік стверджує, що не готовий сидіти осторонь.