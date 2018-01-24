Мешканець Коломиї обдурив киянина на 50 тис. грн

Нещодавно до Коломийських правоохоронців за допомогою звернувся 52-річний житель столиці.
Чоловік повідомив, що коломиянин, зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом заволодів його грошима в сумі 50 000 грн, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації Головного управління Нацполіції в області.
Пправоохоронці встановили, що житель Києва, придбавши в одному із населених пунктів Яремчанської міськради будинок, вирішив зробити там ремонт.
Для цього він винайняв 27-річного коломиянина, домовившись з ним про перелік робіт до виконання. Починаючи з жовтня по грудень минулого року робітник під приводом проведення ремонту видурював у потерпілого гроші, які той перераховував йому на банківський рахунок.
Однак, коли замовник приїхав на об’єкт, жодного ремонту виконавець не провів і зв’язок з ним відсутній.
За фактом повідомлення поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Поліція встановлює місце перебування зловмисника для з’ясування обставин події.
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