Медики застерігають прикарпатців уникати перегріву і здійснювати під час спеки профілактичні заходи. РЕКОМЕНДАЦІЇ

Незвична для нашого краю спека несе загрозу нашому здоров’ю, викликаючи погіршення самопочуття, зниження працездатності, загострення хронічних хвороб.

Особливо небезпечна спека для старших людей, дітей, людей із хворобами серця і судин (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, варикоз, тромбофлебіт та інші), людей з хронічними захворюваннями (шкіри, органів дихання, нирок), застерігають у відділі прес-служби Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

У першу чергу це стосується тих, хто працює на відкритих місцевостях, у виробничих і громадських приміщеннях без кондиціонування. Робочий процес за таких умов необхідно організовувати з урахуванням заходів профілактики перегрівання організму і рекомендацій, викладених у пам’ятці.

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Пам’ятка для працівників в умовах підвищеної температури повітря:

1. З метою профілактики перегрівання організму (гіпертермії) необхідно організувати раціональний режим праці:

Працюючи на відкритих місцевостях, при температурі зовнішнього повітря 35ºС і вище, тривалість періодів безперервної роботи повинна складати 15-20 хвилин з наступною тривалістю відпочинку, не менше 10-12 хвилин в охолоджуваних приміщеннях. При цьому допустима сумарна тривалість термічного навантаження за робочу зміну для осіб, які використовують спеціальний одяг для захисту від теплового випромінювання, не повинна перевищувати 4 – 5 годин, і 1,5 – 2 години для осіб без спеціального одягу.

В умовах підвищеної температури рекомендується допускати до роботи осіб не молодше 25 і не старше 40 років.

В охолоджуючих приміщеннях, щоб уникнути негативного впливу на організм великого перепаду температур, слід підтримувати температуру повітря на рівні 24 – 25°C. Різниця температури повітря на вулиці та в кондиціонованому приміщенні (кабінет, цех, автомобіль тощо) має бути не більше 10°C.

Робота при температурі зовнішнього повітря більше 37ºС за показниками мікроклімату відноситься до небезпечних (екстремальних). За цієї температури не рекомендується проведення робіт просто неба. Слід змінити порядок робочого дня та перенести години роботи на ранковий або вечірній час.

2. Режим дня:

– при можливості слід уникати перебування на вулиці з 11.00 до 17.00 години;

– провітрювати приміщення вранці;

– якщо вдома не вдається утримати комфортну температуру повітря, доречно проводити час у затінку парків, скверів, поблизу фонтанів чи водойм.

3. Для захисту від надмірного теплового випромінювання необхідно використовувати спеціальний одяг або одяг з натуральних тканин.

4. З метою профілактики зневоднення організму слід дотримуватися питного режиму. Рекомендована температура питної води, напоїв, чаю + 10-15 ºС. Потіючи, організм захищається від перегрівання, але втрачає необхідні мікроелементи. Для їх поповнення рекомендуємо пити мінеральні лужні (гідрокарбонатні) води, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочна сироватка, найран, кефір, питні йогурти), соки, вітамінізовані напої (компоти, узвар, морс), холодні трав’яні чаї з лимоном, медовий напій (1 ст. л. меду на 1 л води).

5. Пити воду слід часто і невеличкими порціями:

– у спокої – по півсклянки кожні 20-30 хвилин;

– при температурі повітря більше 30ºС і виконанні робіт середньої тяжкості – по 1 склянці кожні 20 хвилин.

6. Їжу рекомендуємо легкостравну. Корисно вживати фрукти і овочі, крупи. Доречно обмежити м’ясні продукти, жирну їжу, продукцію з тіста (вареники, пельмені тощо).

7. У спекотні дні їжа швидко псується. Тому їжу слід готувати тільки на один прийом і не залишати на потім. На час спеки відмовтеся від тортів, тістечок, кремів.

8. З метою зменшення негативного впливу спеки на організм доречно частіше приймати душ, умиватися, обтиратися водою кімнатної температури.

9. Догляд за дітьми:

– легке бавовняне вбрання;

– часте пиття;

– годувати за апетитом;

– легка панама, бандама чи хустинка на голову;

– уникати сонця з 11.00 до 17.00 год;

– сонцезахисні креми;

– часто вмивати водою кімнатної температури.

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