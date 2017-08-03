Прикарпатці потерпають від спекотної погоди. ФОТО

Патрульні Івано-Франківська виявили літнього чоловіка, який лежав на траві у центрі міста.

Про це повідомляється на сторінці “Муніципальної варти” в мережі, пише Дзеркало Коломиї.

Чоловік поскаржився на сильний біль в ділянці серця. “Вартові” надали допомогу та викликали карету швидкої. Ймовірно, чоловікові стало погано через спекотну погоду.

Патрульні нагадують, що на вулиці аномальна спека. Відповідно літнім людям та громадянам із хворобами серця варто залишатися в обідню пору у прохолодному місці і не виходити на вулиці.

Також просять людей звертати увагу на подібні випадки і повідомляти швидку. Адже таким чином ви можете врятувати комусь життя.

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