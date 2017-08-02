Що їсти, пити, як заснути, не захворіти у спеку – поради експертів

Коли на вулиці +34, хочеться не лише увімкнути кондиціонер на повну, але й пити багато крижаних напоїв з льодом.

Однак це може погано позначитись на вашому здоров’ї.

Щоб можна було легше пережити таку високу температуру, ми зібрали різні поради експертів: що їсти та пити у спеку, як заснути, коли немає кондиціонера, і як не захворіти, коли він є, пише УП.Життя.

Не забули ми і про домашніх улюбленців, які також страждають від високих температур.

ЯК НЕ ЗАХВОРІТИ ВІД КОНДИЦІОНЕРА В ОФІСІ. 8 ПОРАД ЛІКАРІВ

Завдяки кондиціонеру ви можете отримати не лише прохолоду і полегшення, але й нежить чи навіть застуду.

Тому лікарі радять не опускати температуру повітря нижче 22 градусів, інакше можна нашкодити власному здоров’ю. Інші поради – за лінком.

У СПЕКУ ВАРТО ЇСТИ МЕНШЕ М’ЯСА, БІЛЬШЕ ОВОЧІВ – ЛІКАРІ

Влітку під час спеки не варто вживати продукти з високим вмістом жирів, цукру, солі, а також м’ясо.

Дієтолог радить українцям їсти у спеку побільше фруктів та овочів, а також рибу і злаки.

РАДИТЬ ДІЄТОЛОГ: КОРИСНІ НАПОЇ У ЛІТНЮ СПЕКУ

У літню спеку хочеться не лише сховатись у тінь, але й випити чогось прохолодного.

Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська радить пити у спеку ягідно-фруктово-трав’яні настої, де зберігаються “живі” вітаміни, антиоксиданти, ефірні олії.

Правила і рецепти корисних напоїв – за посиланням.

ДОСЛІДНИКИ ДОВЕЛИ, ЩО ГАРЯЧІ НАПОЇ КРАЩЕ ОХОЛОДЖУЮТЬ У СПЕКУ, НІЖ КРИЖАНІ

Ми приготували собі освіжаючі напої, і хочеться докинути туди хоча б декілька кубиків льоду.

Однак вчені радять не поспішати з цим.

Вони провели дослідження і довели, що гарячі напої змушують нас потіти.

А це означає, що втрата поту зменшує рівень тепла в організмі.

Що відбувається з нашим тілом, коли ми смакуємо крижаними напоями, можна почитати тут.

КОЛИ ТІЛО ПРОСИТЬ ПИТИ: 9 ОЗНАК ЗНЕВОДНЕННЯ

У спеку ми можемо отримати не лише вдалу засмагу, але й зневоднення.

Його ознаками можуть бути темна сеча, головний біль і сухість шкіри. Що ще і як визначити, чи зневоднені ви – можна переглянути за посиланням.

18 СПОСОБІВ ЗАСНУТИ У СПЕКУ

Якщо у вас вдома немає кондиціонера, заснути у +32 – непросте завдання.

Однак є 18 способів, які без кондиціонера допоможуть вам смачно поспати у спеку.

Наприклад, можна прополоскати зап’ястя і ноги холодною водою перед тим, як лягти в ліжко, чи спати у вологому одязі. Інші поради можна переглянути за лінком.

ЯК ТРИМАТИ ДОМАШНІХ ТВАРИН У БЕЗПЕЦІ ПІД ЧАС СПЕКИ – 6 СПОСОБІВ

Від спеки страждаєте не лише ви, але й ваші домашні улюбленці.

Лише уявіть: у +26 температура всередині салону припаркованого авто може досягати +38-49 за лічені хвилини.

Від спеки домашній улюбленець може навіть отримати тепловий удар.

Що робити, щоб цього не трапилось – читайте тут.