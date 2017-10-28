Медики встановили причину масового отруєння у дитячому садку на Прикарпатті

Отруєння 15 людей у дитячому садку “Ластівка” в Івано-Франківську викликане сальмонелою.

Про це повідомив начальник головного управління Держспоживслужби в Івано-Франківській області Роман Гурський, передає Радіо Свобода.



За його словами, у дошкільному закладі провели відповідні заходи, повторний відбір проб, збудника сальмонели не виявлено, тож з 30 жовтня садочок зможе відновити свою роботу.

Про завершення робіт з дезінфекції і відновлення роботи дитсадка повідомив у Facebook і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За словами головного лікаря інфекційної лікарні Романа Остяка, наразі в лікарні залишається десятеро дітей, вони ще кілька днів будуть під спостереженням. Ще одна дитина лікується амбулаторно.

21-22 жовтня за медичною допомогою звернулися дев’ятеро дітей і троє дорослих з ознаками харчового отруєння – всі вихованці і працівники дитсадка “Ластівка”. Згодом кількість постраждалих зросла до 15.

За фактом отруєння прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Всі потерпілі попередньо харчувалися в дитсадку “Ластівка”. Роботу дошкільного закладу було призупинено. Завідувачку дитсадка відсторонили від роботи.

Раніше йшлося, що у школах і дитсадках Івано-Франківщини перевірять харчування і воду.