Майже 89% опитаних вважають, що Коломийська міськрада зробила неправильно, виключивши Пака з виконкому

Майже 89% опитаних вважають, що Коломийська міськрада зробила неправильно, виключивши Пака з...

На сайті “Дзеркала Коломиї” завершилося онлайн-голосування “Чи правильно зробила Коломийська міськрада, виключивши з виконкому В. Пака за критику влади?”.

88,9% опитаних (650 осіб) вважають, що міськрада зробила неправильно.

10% (73 особи) підтримали міську раду у цьому рішенні.

Загалом в опитуванні прийняли участь 723 особи.

Результати всіх опитувань можна переглянути ТУТ.

Нагадаємо, на минулій сесії Коломийської міської ради депутати проголосували за виключення Володимира Пака зі складу виконавчого комітету міськради. Ініціатором цього рішення був міський голова Ігор Слюзар, а причиною стало критичне щодо міської влади інтерв’ю вже колишнього члена виконкому тижневику “Дзеркало Коломиї“.

Через кілька днів після сесії міськради Олександра Базюк на знак протесту вийшла з членів виконкому Коломийської міськради.

Зараз на сайті стартувало нове опитування: “Чи влаштовує вас якість відремонтованих доріг у Коломиї?”. Проголосувати можна на головній сторінці у стрічці новин.