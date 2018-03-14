Матір 7 дітей на Верховинщині вдруге притягнуть до відповідальності через жахливі побутові умови. ФОТО

Матір 7 дітей на Верховинщині вдруге притягнуть до відповідальності через жахливі побутові...

Через невиконання обов’язків щодо виховання дітей 35-річну мешканку Верховинського району вже вдруге притягнуто до адмінвідповідальності.

Так, напередодні на Верховинщині поліцейські спільно з соціальними працівниками після перевірки родини, у якій виховується 7 неповнолітніх дітей віком від 2 до 17 років, змушені були вилучити їх через жахливі побутові умови, що не відповідають елементарним санітарно-гігієнічним вимогам, інформує WestNews.

Ця сім’я вже потрапляла в поле зору правоохоронців через те, що батьки не переймалися потребами своїх дітей. Після втручання працівників поліції вони на деякий час виправили ситуацію, утім, як виявилося, не надовго.

Загалом за два місяці цього року прикарпатські ювенальні поліцейські вже задокументували 208 таких фактів й надалі продовжують виявляти сім’ї, де діти страждають через безвідповідальних батьків.