Масові гірські перегони відбулися у Карпатах. ФОТО+ВІДЕО

Понад 600 бігунів та велосипедистів приїхали у Карпати, щоб взяти участь у екстремальних пригодницьких перегонах Gorgany RACE 2017.

Змагання відбулися 1 та 2 липня в одному з найкрасивіших районів українських гір — околицях масиву Ґорґани, пише Місто.

У програмі перегонів були бігові дистанції та велозаїзди різної складності. А також проходження мотузкових переправ, скелелазних етапів та орієнтування на місцевості.

Учасники найскладніших категорій бігали горами майже 24 години без перерви. До них належать і активні представники Івано-Франківська — Андрій Зуєв та Роман Стефуришин, які на біговій дистанції зайняли почесне 2 місце.

“Починався біг від села Луквиця, а саме — від Чоти Крилатих. Дистанція забігу передбачала 70-кілометрову відстань, а наш трек вийшов близько 85-86 кілометрів. Нам дають певні точки — КП, які є в певному місці, і які ми маємо їх знайти.Коли ми знаходимо одне КП, фотографуємо і біжимо шукати наступне. Де саме вони розташовані нам розповідають на старті, а шлях ми будуємо самі. Тому, запорука успішного забігу полягає в тому, щоб правильно побудувати маршрут”, — розповідає Андрій Зуєв.

Чоловік каже, що майже весь час дистанції вони з напарником не зупинялися.

“Якщо хтось хоче виграти, то немає ставати на перепочинок. Спортсмени беруть з собою систему гідрації, щоб можна було їсти і пити не зупиняючись. А кожна зупинка — це “втрата метрів”, до прикладу одна зупинка і суперники випереджають на 100 метрів, а на фініші ці недовгі відпочинки можуть доплюсуватися в кілометри”, — каже спортсмен.

Вже незабаром молоді спортсмени організують в Івано-Франківську подібні змагання, хоча і менші за масштабом. 15 липня на Вовчинецьких горах Андрій Зуєв та Роман Стефуришин чекатимуть активних франківців на “Пригодницьких перегонах”.