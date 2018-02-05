Лавини, снігопад та підйом води: на Прикарпатті оголошено штормове попередження

На Прикарпатті оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Дзеркало Коломиї.

За даними УкрГідрометцентру, 5 лютого, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської та у високогір’ї Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

За даними Укргідрометцентру, 5 лютого очiкується пiдвищення рiвнiв води над рiвнями на 8 год 04 лютого на р. Латориця – м.Чоп на 1,5 – 2,0 м, вихід води на заплаву мiждамбового простору; на р.Тиса – м.Чоп на 3,0 – 3,5 м, в межах русла та без загрози негативних наслідків.

5-7 лютого, у зв’язку зі значним похолоданням, на річках басейну Прип’яті очікується відновлення льодових явищ у вигляді заберегів та шуги з подальшим встановленням льодоставу.

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