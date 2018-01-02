Колоритне, веселе і магічне: куди поїхати на Різдво в Україні

Різдвяна казка вже наближається і саме час вирішувати, як і де провести зимові свята. І якщо на Святвечір краще залишитися вдома, то на Різдво та Коляду варто ближче познайомитися з Україною.

Українцям запропонували найкращі місця, куди варто поїхати на новий рік 2018 та різвяні свята, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на радіо Максимум.

Збирайте друзів та родину та гайда в зимову казку по Україні.

Колоритне Різдво в Карпатах

Традиційне місце відпочинку на різдвяні свята. Та не забувайте: у Карпатах є не тільки гірськолижний курорт Буковель. Відчути справжній дух свята та зануритися в українські традиції найкраще в карпатських селах та містечках. Яремче, Верховина, Косів, Коломия – обирайте на власний смак, і точно не прогадаєте!

Тут ви зможете поласувати як традиційними стравами, так і гуцульськими, а місцеві ярмарки та концертні дійства не дадуть сумувати.

А ще ви можете провести свята з користю та навчитися чомусь новому. У гуцульських селах вам покажуть, як власноруч робити глечики, ліпити сирних коників та грати на дримбі чи трембіті. Також ви отримаєте нагоду спробувати себе в писанкарстві та ліжникарстві. Можливо, навіть відкриєте в собі новий талант!

Святкові дні, проведені у Карпатах, запам’ятаються вам на довго. Засніжені гори + унікальні традиції – що може бути кращим?

Казкове Різдво у Львові

Цьогорічні свята в культурній столиці України пройдуть під лозунгом “Я дарую тобі Львів”. Зимова казка тут розпочинається просто зараз: Різдвяний ярмарок, будинок льодових скульптур, різдвяна програма в двориках театрів запрацюють ще в грудні.

А от на Різдво львів’ян та гостей міста чекають вже традиційні Фестиваль вертепів та Парад звіздарів. Крім того, на площі Ринок у Львові господиня та господар запрошуватимуть всіх охочих до великого столу на Святвечір.

Центр міста Лева перетвориться на справжнє різдвяне містечко: лунатиме коляда, діятиме вертеп, а за цим всім буде спостерігати Дідух-велетень. Та й на кожній львівській вулиці ви зустрінете свято: тут панує особливо затишна атмосфера у різдвяний період. Центр міста Лева перетвориться на справжнє різдвяне містечко: лунатиме коляда, діятиме вертеп, а за цим всім буде спостерігати Дідух-велетень. Та й на кожній львівській вулиці ви зустрінете свято: тут панує особливо затишна атмосфера у різдвяний період.

Якщо вам ще не захотілося миттю купувати квитки до Львова, ось вам казкова реклама, яка точно переконає вас в цьому. Пам’ятайте, на Різдво у Львові стаються дива!

Романтичне Різдво в Одесі

І хоча їхати на море взимку видається не найкращою ідеєю, повірте, засніжена Одеса зачарує вас ще більше! Усім тим, хто хоче відсвяткувати Різдво небанально, цікаво й насичено, радимо відвідати саме цю морську красуню.

Різдвяна Одеса має чим похвалитися: окрім чарівних краєвидів, до вашої уваги також святковий ярмарок на Дерибасівській і Різдвяний фестиваль колядок.

Щорічно у перший тиждень січня проходить Виставка пряникових будиночків у Одесі. В її основі – дитяча мрія про казку, адже саме у час зимових свят відбуваються дива. Під ялинкою з’являються подарунки, а в центрі морського міста починає свою роботу містечко пряників, де постійно метушаться Зюзі.

Щорічно у перший тиждень січня проходить Виставка пряникових будиночків у Одесі. В її основі – дитяча мрія про казку, адже саме у час зимових свят відбуваються дива. Під ялинкою з’являються подарунки, а в центрі морського міста починає свою роботу містечко пряників, де постійно метушаться Зюзі.

Родзинкою різдвяних свят в Одесі стане щорічна виставка пряникових будиночків: тут ви зможете поринути у справжню казку, та ще й скуштувати смаколиків. Особливо це сподобається діткам, хоча кожен дорослий теж зможе відчути себе дитиною.

Щорічно у перший тиждень січня проходить Виставка пряникових будиночків у Одесі. В її основі – дитяча мрія про казку, адже саме у час зимових свят відбуваються дива. Під ялинкою з’являються подарунки, а в центрі морського міста починає свою роботу містечко пряників, де постійно метушаться Зюзі. Щорічно у перший тиждень січня проходить Виставка пряникових будиночків у Одесі. В її основі – дитяча мрія про казку, адже саме у час зимових свят відбуваються дива. Під ялинкою з’являються подарунки, а в центрі морського міста починає свою роботу містечко пряників, де постійно метушаться Зюзі.

Веселе Різдво в Києві

Під час різдвяних свят столиця України на кілька днів позбудеться від буденної метушні та порине у свято: на всіх центральних локаціях міста – Софійській, Михайлівській, Поштовій, Троїцькій, Контрактовій площах, на Співочому полі та в парку імені Шевченка – киян та гостей міста чекають найрізноманітніші різдвяні дійства.

Різдвяна хода звіздарів, новорічно-різдвяний ярмарок та льодова ковзанка – столиця підготувала святкову програму, яка сподобається кожному.

І, звісно, саме в Києві ви зможете помилуватися головною новорічною красунею України. Її вже привезли на Софійську площу. Ялинки сягає 28 метрів заввишки, а прикрасять її тисячею іграшок, кілометровими гірляндами та яскравими ліхтариками.

Головна ялинка України 2018

Якщо ж вам до вподоби менш галасливі місця – ви також можете відвідати музей народної архітектури і побуту “Пирогово” на околиці Києва, музей під відкритим небом “Українське село” поблизу столиці або ж “Парк Київська Русь”. Тут ви познайомитеся із старовинними українськими обрядами та традиціями. Буде цікаво та пізнавально!

Тепле Різдво в Ужгороді

Древній Ужгород має що показати у будь-яку пору року. Культурне різноманіття, красива архітектура та шарм карпатського краю – усе це зробить ваші різдвяні свята незабутніми.

А от зігріватися в холодні зимові дні тут можна не лише місцевим вином та медовухою, але й у спеціальних термальних комплексах і чанах. Це добряче бадьорить 😉

А ви б скупалися?

На додачу, на різдвяному ярмарку, крім традиційних страв, вас чекають найкращі в Україні сири, вина та коньяки від закарпатських господарів. Смачного!

Незабутнє Різдво в Кам’янці-Подільському

Поціновувачам архітектури та любителям історії цей різдвяний маршрут точно буде до вподоби. Тут ви не зустрінете натовпу туристів, а старовинна фортеця та унікальна природа Дністровського каньйону допоможуть по-справжньому відпочити і тілом, і душею.

Стара фортеця в Кам’янці-Подільському

За нагоди також можна познайомитися зі ще одним чудом України – легендарною Хотинською фортецею на березі Дністра. Зимові краєвиди тут просто вражають!

Хотинська фортеця взимку

Без традиційних колядрок та вертепів, звісно, теж не обійдеться.

Колядки дітей принесуть вам радість

Магічне Різдво у Чернівцях

Чернівці неспроста називають маленьким Парижем, адже це одне з наймальовничіших міст України. Воно багате на красиві архітектурні пам’ятки, найвідомішою з яких є Чернівецький національний університет. Взимку місто особливо чарівне.

А ще тут проходить один з найяскравіших етно-фестивалів давніх українських традицій – “Маланка”. Такого видовищного та колоритного дійства ви ще не бачили! “Маланка” вважається справжнім буковинським брендом, хоча традиції цього свята збереглися й в інших регіонах України.

Маланка в Чернівцях

Візьміть участь у древньому карнавалі та зануртеся у дивовижну історію!

Карнавал у Чернівцях неймовірний

Р.S. Ви тільки не лякайтеся, це просто традиції!)