Коломийський суд наклав арешт на грошові кошти, за які чоловік хотів влаштуватись на роботу

Коломийський суд наклав арешт на грошові кошти, за які чоловік хотів влаштуватись...

Сьогодні слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду розглянув клопотання слідчого відділу поліції про дозвіл на проведений обшук та накладення арешту на майно.

Про це повідомили у прес-службі суду, пише Дзеркало Коломиї.

24 жовтня 2017 року близько 12 год 10 хв., громадянин Б., 1974 року народження, перебуваючи у кабінеті директора приватного підприємства “Елеваторбудмаш”, що у Коломиї, запропонував останньому 2000 гривень за вирішення питання його працевлаштування на підприємстві.

Слідчий суддя своїми ухвалами узаконив проведений обшук і наклав арешт на грошові кошти, які виявили та вилучили під час огляду місця події з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвали можуть бути оскаржені в Апеляційному суді Івано-Франківської області протягом п’яти днів з часу проголошення.