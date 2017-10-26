На Франківщині господар затримав у помешканні злодія

До Галицького відділення поліції звернувся 18-річний мешканець Бурштина і повідомив про те, що застав удома двох злодіїв – невідомих чоловіків, котрі викрали з квартири речі та намагалися втекти. Одного з них він затримав, інший – втік.

Поліцейські встановили осіб зловмисників, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУНП в Івано-Франківській області.

Ними виявилися 31- та 41-річний мешканці Львова, які уже неоднаразово потрапляли в поле зору правоохоронців за вчинення кримінальних правопорушень – крадіжок, грабежів та розбоїв.

Приблизно в період з 12.00 до 12.30 вони проникли до квартири, коли господарів не було вдома, та при спробі втечі були викриті потерпілим.