На Франківщині господар затримав у помешканні злодія

До Галицького відділення поліції звернувся 18-річний мешканець Бурштина і повідомив про те, що застав удома двох злодіїв – невідомих чоловіків, котрі викрали з квартири речі та намагалися втекти. Одного з них він затримав, інший – втік.
Поліцейські встановили осіб зловмисників, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУНП в Івано-Франківській області.
Ними виявилися 31- та 41-річний мешканці Львова, які уже неоднаразово потрапляли в поле зору правоохоронців за вчинення кримінальних правопорушень – крадіжок, грабежів та розбоїв.
Приблизно в період з 12.00 до 12.30 вони проникли до квартири, коли господарів не було вдома, та при спробі втечі були викриті потерпілим.
Зловмисники підібрали ключ і проникли до квартири, звідки викрали дві жіночі дублянки, мобільний телефон марки “Самсунг”, чоловічий годинник та біжутерію.
На сходовій клітці їх зустрів господар, котрий саме повертався додому та затримав одного з них, іншому з частиною награбованого вдалося втекти.
Молодшого із зловмисників затримано. Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєнні вказаного злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Наразі спільника злочину правоохоронці розшукують.
Крім того, поліція перевіряє злочинну групу на можливу причетність до вчинення подібних злочинів.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
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