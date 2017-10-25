У Коломиї чоловік за дві тисячі гривень хотів влаштуватися на роботу

24 жовтня мешканець Коломиї, перебуваючи в кабінеті директора підприємства, пропонував та надав останньому неправомірну вигоду у розмірі 2 тис. грн за позитивне вирішення питання про його працевлаштування на підприємстві.

За цим фактом розпочато розслідування за ч.1 ст. 368-3 (підкуп службової особи, юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Вирішується питання про повідомлення 43-річному чоловіку про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу в розмірі від ста п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадських робіт на строк від ста до двохсот годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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